В хозяйстве 247 840 м2 посевной площади занято овощами, фруктовыми деревьями и овощными культурами.Пятая часть этой площади занята овощами, фруктовыми деревьями- в 4 раза меньше, чем овощами. Остальная площадь занята зерновыми ...

Математика
В хозяйстве 247 840 м2 посевной площади занято овощами, фруктовыми деревьями и овощными культурами.Пятая часть этой площади занята овощами, фруктовыми деревьями- в 4 раза меньше, чем овощами. Остальная площадь занята зерновыми культурами. Какая площадь занята зерновыми культурами.. Скажите пожалуйста условие!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Овощи   247 840/5=49 568 фрукты 49 568/4= 12 392 зерновые 247 840- (49 568+12 392)= 185 880
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