В хозяйстве 247 840 м2 посевной площади занято овощами, фруктовыми деревьями и овощными культурами.Пятая часть этой площади занята овощами, фруктовыми деревьями- в 4 раза меньше, чем овощами. Остальная площадь занята зерновыми ...

Математика

В хозяйстве 247 840 м2 посевной площади занято овощами, фруктовыми деревьями и овощными культурами.Пятая часть этой площади занята овощами, фруктовыми деревьями- в 4 раза меньше, чем овощами. Остальная площадь занята зерновыми культурами. Какая площадь занята зерновыми культурами.. Скажите пожалуйста условие!!!

Автор: Гость