Какое впечатление произвело на вас стихотворение ,,Песнь о собаке "?Срочно !!!

Литература
Какое впечатление произвело на вас стихотворение ,,Песнь о собаке "?Срочно !!!
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