Какое впечатление произвело на вас стихотворение ,,Песнь о собаке "?Срочно !!!
Литература
Какое впечатление произвело на вас стихотворение ,,Песнь о собаке "?Срочно !!!
Ответ(ы):
Гость:
Вот тебе ответ проси
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык
К данным именам существительным записать однокоренные имена прилагательные и гл??голы звон, соль, скрип
Информатика
Определите значение переменных s и i после выполнения следующих операторов: s:=0; i:=0; while i < 5 do begin i:= i + 1; s:= s + 1; end;
Українська мова