Какие растения относятся к голосеменным ( НАЗВАНИЯ )

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Грубо говоря, все растения, у которых есть шишки. По классификации - это 4 отдела: - хвойные - гинкговидные - гнетовидные - саговниковидные Почему так называют. Представьте себе какой-нибудь фрукт. Ну, например, сливу. Внутри косточка, а сверху мякоть. Это называется покрытосеменные. У голосеменных мякоти нет, просто голая косточка. Как, например, у кедрового ореха.