раскажите ка менялся характер васи и его отношение к жизни после встречи с детьми подземелья

Литература
раскажите ка менялся характер васи и его отношение к жизни после встречи с детьми подземелья
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Он начал проявлять заботу, искренность, любовь, он относился к ним как к родным...
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