По украинском языку 5речень из займенныком

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По украинском языку 5речень из займенныком
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Автор: Гость
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Гость:
Я пишу. Він їсть. Вона малює. Воно світить. Вони грають.
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