По украинском языку 5речень из займенныком
Українська мова
По украинском языку 5речень из займенныком
Ответ(ы):
Гость:
Я пишу. Він їсть. Вона малює. Воно світить. Вони грають.
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