Составить рассказ со славами выхожу из школы перехожу улицу прихожу на стадион

Гость: Гость:

Каждый раз, когда выхожу из школы, я быстро бегу домой. Дома мне нужно успеть поесть и переодеться. Но когда я у светофора, то останавливаюсь и перехожу улицу только на зеленый свет. Когда сделаю дома все дела я снова бегу, только уже на стадион. Прихожу на стадион, чтобы поиграть с друзьями в футбол.