Составить рассказ со славами выхожу из школы перехожу улицу прихожу на стадион

Русский язык
Составить рассказ со славами выхожу из школы перехожу улицу прихожу на стадион
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Каждый раз, когда выхожу из школы, я быстро бегу домой. Дома мне нужно успеть поесть и переодеться. Но когда я у светофора, то останавливаюсь и перехожу улицу только на зеленый свет. Когда сделаю дома все дела я снова бегу, только уже на стадион. Прихожу на стадион, чтобы поиграть с друзьями в футбол.
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