Вычислить соs2a, если sina= -3/5
Алгебра
Вычислить соs2a, если sina= -3/5
Ответ(ы):
Гость:
Cos2a = cos²a - sin²a = 1 - 2sin²a = 1 - 2·(-3/5)² = 1 - 18/25 = 7/25
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