Напишите пять словосочетаний с существительных 2-го склонения в творительном или предложном падеже. СРОЧНО
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Напишите пять словосочетаний с существительных 2-го склонения в творительном или предложном падеже. СРОЧНО
Ответ(ы):
Гость:
Творительный падеж: горжусь братом, солнечным днём, ранним утром, бежать за автобусом, красивым пейзажем. Предложный падеж: стоять на берегу, думать о друге, о тёплом море, ехать в поезде, загорать на солнце.
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