Напишите пять словосочетаний с существительных 2-го склонения в творительном или предложном падеже. СРОЧНО

Гость: Гость:

Творительный падеж: горжусь братом, солнечным днём, ранним утром, бежать за автобусом, красивым пейзажем. Предложный падеж: стоять на берегу, думать о друге, о тёплом море, ехать в поезде, загорать на солнце.