Каковы особенности погоды в Антарктиде?

География
Каковы особенности погоды в Антарктиде?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Там всегда холодно даже летом
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