Разберите слово как часть речи , слово (в) зоопарке
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Разберите слово как часть речи , слово (в) зоопарке
Ответ(ы):
Гость:
В зоопарке-сущ,(в чем) н.ф.- зоопарк неодуш, нариц, в М.р в П.п в ед.ч втор.чл.
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