5 предложений о белом медведе
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5 предложений о белом медведе
Ответ(ы):
Гость:
Белый медведь живет далеко. Белый медведь умеет нырять под воду. Он ест рыбу. И он белый.
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