Помогите плиз вставить буквы под цифрой 5 и 6
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Помогите плиз вставить буквы под цифрой 5 и 6
Ответ(ы):
Гость:
Цифра 5 - race, цифра 6 - winner
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