Помогите составить задачу по выражению 6,4+73,5•2
Математика
Помогите составить задачу по выражению 6,4+73,5•2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама купила два килограмма конфет по 73,5 и одну пачку салфеток по 6,4 рубля. сколько денег мама потратила на всю покупку?
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