Помогите! Составьте предложение: Cat, very, fat, the, is funny. Заранее спасибо.
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Помогите! Составьте предложение: Cat, very, fat, the, is funny. Заранее спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
The fat cat is very funny.
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