Помогите Сотавить предложение О моей однокласснице Кате Она добрая, веселая и поможет в любую минуту помочь.
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Помогите Сотавить предложение О моей однокласснице Кате Она добрая, веселая и поможет в любую минуту помочь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть подруга Катя. Она моя лучшая подруга, потому что очень отзывчивая девочка, а ещё к тому же очень добрая и весёлая. Катя отличный собеседник и может составить приятную компанию.
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