Помогите Сотавить предложение О моей однокласснице Кате Она добрая, веселая и поможет в любую минуту помочь.

Русский язык
Помогите Сотавить предложение О моей однокласснице Кате Она добрая, веселая и поможет в любую минуту помочь.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть подруга Катя. Она моя лучшая подруга, потому что очень отзывчивая девочка, а ещё к тому же очень добрая и весёлая. Катя отличный собеседник и может составить приятную компанию.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
На сколько частей разбивает плоскость три луча с общей величиной
Ответить
Русский язык
Помогите срочно,найдите и исправьте ошибки с однородными членами,Запишите исправленный вариант! (1) Эта книга посвящена вопросам музыки,живописи,...
Ответить
Математика
Как заполнить таблицу. помогите
Ответить
Математика
Подскажите как решить 191
Ответить
Биология
Из скольких слоев состоит мембрана?И почему?
Ответить