Помогите советом словом Бессердечный не правильно должен быть только 1 суффикс
Русский язык
Помогите советом словом Бессердечный не правильно должен быть только 1 суффикс
Ответ(ы) на вопрос:
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Бес - приставка; сердеч - корень; н - суффикс; ый - окончание.
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