Помогите советом словом Бессердечный не правильно должен быть только 1 суффикс

Русский язык
Помогите советом словом Бессердечный не правильно должен быть только 1 суффикс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бес - приставка; сердеч - корень; н - суффикс; ый - окончание.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите это очень легко! Масса ящика с яблоками и трёх одинаковых ящиков с виног??адом равна 45 кг. Чему равна масса ящика с виноградом , если ма...
Ответить
Українська література
Відредагуйте словосполученням більша половина учбовий корпус і приймати участь
Ответить
Алгебра
Срочно, даю 34 балла
Ответить
Химия
Что означает 2Н2( маленькая )
Ответить
Другие предметы
Можно ли доверять информации, размещённой в Интернете? Почему?
Ответить