Каково место России в мировой экономике?

География
Каково место России в мировой экономике?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия в мировой экономике находится на 10 месте.

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