Каково место России в мировой экономике?
География
Каково место России в мировой экономике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия в мировой экономике находится на 10 месте.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Работа по рядам.Прочитай загадки.Одгодай.Запиши слова с чередующимися согласными. 1 -й ряд Чернокрылый, Красногрудый И зимой найдет приют:Не боится...
Английский язык
Зачеркни лишнее: ron rose rob rod bob al kate dave jane blake jill liz bill kim mike bus fine nut mum
Другие предметы
Придумайте свой ответ на вопрос <<Для чего необходимо соблюдать меры пожарной ??езопасности в лесу?>>