Расставить коэффициенты

Химия
Расставить коэффициенты
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2kmno4+16hcl=2mncl2+5cl2+2kcl+8h2o
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