Помогитье пожалуйста даю 35 балов
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Помогитье пожалуйста даю 35 балов
Ответ(ы) на вопрос:
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Twelfth of March Twenty third may second of August the thirty-first of July the twenty-second of June nineteenth of November the thirteenth february sixteenth Octobe
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