Назовите причину получения разных проростков
Биология
Назовите причину получения разных проростков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получить проростки очень просто. Прежде всего, необходимо цельное зерно.Иногда зерно, предназначенное на корм живности, обрабатывают химикатами. Могут проводить и предпосевную обработку. Такое зерно не годится. Оптимальный вариант - покупать у сельчан сразу после жатвы или в магазине. Берем зерно 3 ст. ложки или больше, хорошо промываем. При этом всплывшие зерна и шелуху выбрасываем. Оставшееся зерно заливаем водой на 8-12 часов, так, чтобы вода полностью его покрыла. Потом воду сливаем, зерно засыпаем в 750 мл банку, накрываем плотно марлей, закрепляем по горлышку банки резинкой. Банку переворачиваем горлышком вниз под углом 45 градусов и ставим в небольшую кастлюльку. Трижды за день промывайте зерно через капроновую или марлевую крышку, воду сливайте и снова ставьте банку под углом 45 градусов горлышком вниз. Через сутки - двое, в зависимости от вида зерен, температуры, проклюнутся ростки. После появления ростков поставьте банку с ними на нижнюю полку холодильника. Ростки не рекомендуется замораживать, так как они теряют свою силу жизни и лекарственные свойства.
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