А кто был в сказке аленькие цветочик

Литература
А кто был в сказке аленькие цветочик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 3 сестры, ведьма которая превратила принца в чудовище, отец, слуга, чудовище принц
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