Характеристика Милона и Простаковой из комедии "недоросль"

Гость: Гость:

Простакова - злая и жестокая помещица. Она обижает и бьет своих крестьян. Она также обзывает и бьет своего мужа. Простакова безумно любит своего единственного сына Митрофанушку и всячески балует его. Милон - честный, милый и скромный молодой офицер. Он любит Софью. Дружит с Правдиным и служил с Цыфиркиным.