Характеристика Милона и Простаковой из комедии "недоросль"

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Характеристика Милона и Простаковой из комедии "недоросль"
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Автор: Гость
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Гость:
Простакова - злая и жестокая помещица. Она обижает и бьет своих крестьян. Она также обзывает и бьет своего мужа. Простакова безумно любит своего единственного сына Митрофанушку и всячески балует его.  Милон - честный, милый и скромный молодой офицер. Он любит Софью. Дружит с Правдиным и служил с Цыфиркиным.
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