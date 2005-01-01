помогите срочно количество бурого угля добытого в год в под московье
География
помогите срочно количество бурого угля добытого в год в под московье
Ответ(ы):
Гость:
В 2005 году- 1 млн тонн
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