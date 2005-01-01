помогите срочно количество бурого угля добытого в год в под московье

География
помогите срочно количество бурого угля добытого в год в под московье
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В 2005 году- 1 млн тонн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении до??жны стоять запятые. Для Якутиии вообще для Севера (1) где нас...
Ответить
Русский язык
Вид глаголов пожалуйста
Ответить
Математика
Расстояние между городами равно 1300 км. каким отрезком будет изображено расстояни?? на карте масштаб которой 1:10000000?
Ответить
Математика
Помогите плиитз,срочно надо
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста,а то вообще запара
Ответить