Помогите срочно!! Найдите обобщённо - личное предложения, укажите способ выражен??я сказуемого глагола в них . Определите виды других односоставных предложений и способ выражения сказуемого - глагола в них. 1. Не спеши языком...

Русский язык
Помогите срочно!! Найдите обобщённо - личное предложения, укажите способ выражен??я сказуемого глагола в них . Определите виды других односоставных предложений и способ выражения сказуемого - глагола в них. 1. Не спеши языком-торопись делом . 2. Семь раз отмерь-один раз отрежь . 3. Шила в мешке не утаишь . 4. Из песни слова не выкинешь . 5. Без труда не выловишь и рыбку из пруда . 6. В лес дрова не возят . 7. А дуги гнут с терпеньем и не вдруг . 8. Ах,он любит,как в наши лета даже не любят . 9. к ночному склону не приходят , не любя . 10. Это стихотворение в прозе . Со временим к нему напишут музыку . 11. Ломали старый деревянный дом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обобщенно-личные предложения :все пословицы (глагол в них выражен формой 2го лица ,повелительного наклонения)
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