ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!! нужно однокоренные существительные и глаголы расставить в два столбика.
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ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!! нужно однокоренные существительные и глаголы расставить в два столбика.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
существительные глаголы певчие, пение поют вой воет свист свистит кашель кашляет урчанье урчат кваканье квакают скрипка скрипят барабан барабанят лай лает уханье ухает жужжанье жужжат Жужжат шмели и пчёлы.
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