ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!! нужно однокоренные существительные и глаголы расставить в два столбика.

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ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!! нужно однокоренные существительные и глаголы расставить в два столбика.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 существительные      глаголы певчие, пение             поют вой                               воет свист                           свистит кашель                        кашляет урчанье                       урчат кваканье                     квакают скрипка                       скрипят барабан                      барабанят лай                              лает уханье                         ухает жужжанье                   жужжат Жужжат шмели и пчёлы.
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