ПОМОГИТЕ полный синтаксический разбор предложения удивительно хорош пёстрый плавунчик
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ПОМОГИТЕ полный синтаксический разбор предложения удивительно хорош пёстрый плавунчик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удивительно хорош пёстрый плавунчик. (предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное, двусоставное) удивительно - обстоятельство, выраж.наречнием хорош - сказуемое, выраж. крат.прилагат., пёстрый - опредение, выраж.прилагат., плавунчик - подлежащее, выраж.существит.
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