Как решить такую задачу?"сумма трёх последовательных натуральных чисел равна 336.Н??йдите эти числа"?помогите

Математика
Как решить такую задачу?"сумма трёх последовательных натуральных чисел равна 336.Н??йдите эти числа"?помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последовательные-значит идущие друг за другом.как 12,13 и 14.делим 336 на 3-получается 112.теперь методом подбора определяем три последовательных числа,сумма которых равна 336.Это 111,112 и 113
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