Помогите пожалуйста упражнение 5

Русский язык
Помогите пожалуйста упражнение 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Союз будет в этом предложение И , а частица в этом предложении НЕ
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