Без костей рыбки не съешь. Задание: выделиь окончания, подписать радом с глаголов время.
Русский язык
Без костей рыбки не съешь. Задание: выделиь окончания, подписать радом с глаголов время.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Костей (ей), Рыбки (и), съешь (Буд.вр.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Математика
Реши уравнения,сделай проверку. а+60=140 и 670 - а=30. уравнения я уже сделала пожалуйс??а решите проверку.
Математика
Ребят знаю, что не по теме, не банти, дам 34 балла. Я взяла лобродоа мальчика (породистого, лобродор полевой, имя нужно на букву "с"). Придумала им...