Помогите срочно написать доклад на тему что такое космос 4 класс дам 64 балла .

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Слово «космос» в переводе с греческого языка означает «мир», «Вселенная». От греков слово «космос» перешло в современную науку, как синоним Вселенной. Космос включает в себя межпланетное, межзвёздное, межгалактическое пространство со всеми находящимися в нём объектами. Космос – это огромное пространство, и он становится всё больше и больше. Вся наша Солнечная система представляет собой только незначительную часть космоса. Всё, что происходит в космосе, влияет на объекты, находящиеся в нём, то есть и на каждого из нас. Изучение того, что происходит в космосе, помогает людям на Земле принимать необходимые меры по сохранению жизни. С помощью космических аппаратов, запускаемых с Земли, можно не только наблюдать за процессами, которые происходят на нашей планете, но и своевременно принимать необходимые меры. Например, можно заранее предупредить о некоторых природных явлениях: сильных ураганах, наводнениях, магнитных бурях и других. Для изучения и использования космоса человечество постоянно изобретает и запускает в космос всё новые и новые космические аппараты. Сегодня в космосе находятся огромное количество искусственных спутников, с помощью которых на Земле осуществляется телевизионная, телефонная и радио связь. Запущенные с Земли космические корабли направлены к различным планетам Солнечной системы: Марсу, Сатурну, Венере, Плутону и другим. А на Луне уже побывали не только космические корабли, но и люди, ими были американские астронавты. На Луне обнаружены большие запасы гелия. Когда станет возможной доставка его на Землю, топливные ресурсы Земли увеличатся на многие сотни лет. Изучая процессы, происходящие в космосе, учёные делают прогнозы развития климата на Земле, а экологи вырабатывают рекомендации по сохранению природы. Мы знаем, что через миллиарды лет жизнь на Земле прекратится, поэтому уже сейчас актуальным становится вопрос поиска в космосе объектов, которые в будущем были бы пригодны для жизни людей. Нас интересует, если ли жизнь на других звездных системах и в других галактиках, есть ли во Вселенной разумные существа, можно ли установить с ними контакты. На всё это направлены сегодня усилия человечества. Прошло немногим более пятидесяти лет, как человек запустил в космос первые аппараты, а сколько нового, интересного и полезного мы узнали. А впереди у человечества ещё многие и многие миллионы лет, которые позволят нам глубже проникнуть в тайны Вселенной и сохранить в будущем жизнь, зародившуюся на Земле.Это была моя презентация мы проходили космос можешь взять что-то из моего текста!Удачи!