ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!Номер 1,2,3 Я болела,а мой класс прошёл эту тему давно в учебнике не написано(((( ПРОШУ АС ПОМОГИТЕ И НАЧИ МНЕ ЗАДАДУТ ЦЕЛУЮ ГОРУ ТАКИХ НОМЕРОВ(((((
Английский язык
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!Номер 1,2,3 Я болела,а мой класс прошёл эту тему давно в учебнике не написано(((( ПРОШУ АС ПОМОГИТЕ И НАЧИ МНЕ ЗАДАДУТ ЦЕЛУЮ ГОРУ ТАКИХ НОМЕРОВ(((((
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