ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!Номер 1,2,3 Я болела,а мой класс прошёл эту тему давно в учебнике не написано(((( ПРОШУ АС ПОМОГИТЕ И НАЧИ МНЕ ЗАДАДУТ ЦЕЛУЮ ГОРУ ТАКИХ НОМЕРОВ(((((

Английский язык

ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!Номер 1,2,3 Я болела,а мой класс прошёл эту тему давно в учебнике не написано(((( ПРОШУ АС ПОМОГИТЕ И НАЧИ МНЕ ЗАДАДУТ ЦЕЛУЮ ГОРУ ТАКИХ НОМЕРОВ(((((

Автор: Гость