Помогите срочно нужно!!! ---gt;У мальчика было 42 рубля, он потратил 1/4 этой суммы и 2/3 от того что потратил в первый раз. Сколько денег он потратил?

Математика

Помогите срочно нужно!!! ---gt;У мальчика было 42 рубля, он потратил 1/4 этой суммы и 2/3 от того что потратил в первый раз. Сколько денег он потратил?

Автор: Гость