Помогите срочно нужно!!! ---gt;У мальчика было 42 рубля, он потратил 1/4 этой суммы и 2/3 от того что потратил в первый раз. Сколько денег он потратил?
Математика
Помогите срочно нужно!!! ---gt;У мальчика было 42 рубля, он потратил 1/4 этой суммы и 2/3 от того что потратил в первый раз. Сколько денег он потратил?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42:4=10,5 руб 10,5:3=3,5 руб 3,5*2=7 руб 10,5+7=17,5 руб - мальчик потратил
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