Сравни слоги в слове ива.из каких звуков они состоят?
Русский язык
Сравни слоги в слове ива.из каких звуков они состоят?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ива - фонетический разбор слова 1) Орфографическая запись слова: ива 2) Ударение в слове: `ива 3) Деление слова на слоги (перенос слова): ива 4) Фонетическая транскрипция слова ива : [`ива] 5) Характеристика всех звуков: и [`и] - гласный, ударный в [в] - согласный, твердый, звонкий, парный а [а] - гласный, безударный 3 букв, 3 звук
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Геометрия
Математика
В клетке белые и серые кролики. Серые составляют 0,6 всех кроликов, их на 5 больше, чем белых. Сколько всего кроликов в клетке. Заранее спасибо.