Сравни слоги в слове ива.из каких звуков они состоят?

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Ива - фонетический разбор слова 1) Орфографическая запись слова: ива 2) Ударение в слове: `ива 3) Деление слова на слоги (перенос слова): ива 4) Фонетическая транскрипция слова ива : [`ива] 5) Характеристика всех звуков: и [`и] - гласный, ударный в [в] - согласный, твердый, звонкий, парный а [а] - гласный, безударный 3 букв, 3 звук