Сравни слоги в слове ива.из каких звуков они состоят?

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Сравни слоги в слове ива.из каких звуков они состоят?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ива - фонетический разбор слова 1) Орфографическая запись слова:  ива 2) Ударение в слове:  `ива 3) Деление слова на слоги (перенос слова):  ива 4) Фонетическая транскрипция слова ива :  [`ива] 5) Характеристика всех звуков:  и [`и] - гласный, ударный в [в] - согласный, твердый, звонкий, парный а [а] - гласный, безударный 3 букв,  3 звук
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