Найди произведения,разложив второй множитель на разрядные слагаемые: 2×48,3×32,4×14
Математика
Найди произведения,разложив второй множитель на разрядные слагаемые: 2×48,3×32,4×14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2•40+2•8=96; 3•30+3•2=96; 4•10+4•4=56
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