Пусть градусные меры двух смежных углов равны a и b.Задайте формулой зависимость b ??т a. 1) Является ли эта зависимость функциональной? 2) Что является аргументом соответствующей функции,её область определения и область знач...
Алгебра
Пусть градусные меры двух смежных углов равны a и b.Задайте формулой зависимость b ??т a. 1) Является ли эта зависимость функциональной? 2) Что является аргументом соответствующей функции,её область определения и область значения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A + b = 180 градусов тк смежные
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