Пусть градусные меры двух смежных углов равны a и b.Задайте формулой зависимость b ??т a. 1) Является ли эта зависимость функциональной? 2) Что является аргументом соответствующей функции,её область определения и область знач...

Алгебра

Пусть градусные меры двух смежных углов равны a и b.Задайте формулой зависимость b ??т a. 1) Является ли эта зависимость функциональной? 2) Что является аргументом соответствующей функции,её область определения и область значения.

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