Жизнь прожить - не поле перейти .2.лучше один раз увидеть чем сто раз услышать 3.легко друзей найти да трудно сохранить . Обьясните смысл пословиц

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Жизнь прожить - не поле перейти .2.лучше один раз увидеть чем сто раз услышать 3.легко друзей найти да трудно сохранить . Обьясните смысл пословиц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) жизнь сложна, и прожить её не просто. Говорится о разнообразии событий (хороших и плохих), о трудностях, которые человеку встречаются в течение всей его жизни. 2)увиденное принимается лучше, чем услышанное 3) Друга найти легко, но сохранить с ним отношения тяжело и поэтому его легко потерять. ( Ну кто будет терпеть противную занозу в 5 точке?)
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