Жизнь прожить - не поле перейти .2.лучше один раз увидеть чем сто раз услышать 3.легко друзей найти да трудно сохранить . Обьясните смысл пословиц

Гость: Гость:

1) жизнь сложна, и прожить её не просто. Говорится о разнообразии событий (хороших и плохих), о трудностях, которые человеку встречаются в течение всей его жизни. 2)увиденное принимается лучше, чем услышанное 3) Друга найти легко, но сохранить с ним отношения тяжело и поэтому его легко потерять. ( Ну кто будет терпеть противную занозу в 5 точке?)