Масса одного сантиметра в кубе железа равна 7,9 грамм Найдите массу железной детал?? объемом 3 кубических сантиметров 0,1 кубического сантиметра 4,9 кубического сантиметра и 0,5 кубического сантиметра

Математика

Масса одного сантиметра в кубе железа равна 7,9 грамм Найдите массу железной детал?? объемом 3 кубических сантиметров 0,1 кубического сантиметра 4,9 кубического сантиметра и 0,5 кубического сантиметра

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