Масса одного сантиметра в кубе железа равна 7,9 грамм Найдите массу железной детал?? объемом 3 кубических сантиметров 0,1 кубического сантиметра 4,9 кубического сантиметра и 0,5 кубического сантиметра
Математика
Масса одного сантиметра в кубе железа равна 7,9 грамм Найдите массу железной детал?? объемом 3 кубических сантиметров 0,1 кубического сантиметра 4,9 кубического сантиметра и 0,5 кубического сантиметра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 кубических - 23,7 (7,9*3) 0,1 - 0,79 4,9 - 38,71 0,5 - 3,95 вроде так
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