Лыжник со скоростью 8 км час прошёл дистанцию 24 км за сколько времени лыжник проше?? эту дистанцию

Математика

Лыжник со скоростью 8 км час прошёл дистанцию 24 км за сколько времени лыжник проше?? эту дистанцию

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