Лыжник со скоростью 8 км час прошёл дистанцию 24 км за сколько времени лыжник проше?? эту дистанцию

Математика
Лыжник со скоростью 8 км час прошёл дистанцию 24 км за сколько времени лыжник проше?? эту дистанцию
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Гость:
24:8=3 (ч) Ответ: 3 часа.
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