Якби від тебе залежило щось змінити в житті людей
Окружающий мир
Якби від тебе залежило щось змінити в житті людей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оточуючі люди на нас впливають, хочемо ми цього чи ні. Більшості з нас важливо, що про нас подумають знайомі чи друзі. Але є люди, які готові змінювати свої слова, погляди і поведінку, щоб догодити іншим. Щоб не стати білою вороною в колективі, ми наслідуємо іншим, чи не озвучуємо свої оригінальні думки і копіюємо тих, хто проявляє якості лідера. Помічаєте, що і ви так робите? Головне – вчасно зупиниться і перестати залежати від думки інших людей. Це ваше життя, і тільки вам вирішувати, що думати і робити. ...
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