Помогите перевести прошууу(((
Немецкий язык
Помогите перевести прошууу(((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила однажды одна девочка.Она очень любила играть во всякие разные игры и очень сильно любила своих родителей.Когда ей сказали чтоб она погуляла с собакой она непременно пошла с нею гулять.По дороге она встретила два своих друга и они были одеты в красивые пальто и шапки.Они поговорили и Петти пошла дамой.
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