Помогите перевести прошууу(((

Гость: Гость:

Жила однажды одна девочка.Она очень любила играть во всякие разные игры и очень сильно любила своих родителей.Когда ей сказали чтоб она погуляла с собакой она непременно пошла с нею гулять.По дороге она встретила два своих друга и они были одеты в красивые пальто и шапки.Они поговорили и Петти пошла дамой.