Люди, плииииз помогите!!!! Каким должен быть радиус основания цилиндра с квадратным осевым сечением, для того чтобы его боковая поверхность была такая же, как поверхность шара радиуса 1,5м?
Геометрия
Люди, плииииз помогите!!!! Каким должен быть радиус основания цилиндра с квадратным осевым сечением, для того чтобы его боковая поверхность была такая же, как поверхность шара радиуса 1,5м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадратное осевое сечение означает, что Н = 2 * R боковая поверхность цилиндра S = H * 2 * pi * R = 4 * pi * R² поверхность шара радиуса 1.5 = 4 * pi * (1.5)² очевидно, что радиус основания цилиндра должен быть таким же, что и радиус шара --- 1.5 м
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