Найти длину высоты прямоугольного треугольника если длины проекции катетов на гипотенузу равны 24 сантиметра и 54 сантиметра

Геометрия
Найти длину высоты прямоугольного треугольника если длины проекции катетов на гипотенузу равны 24 сантиметра и 54 сантиметра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть дан прямоугольный треугольник АВС с высотой СД. Рассмотрим подобные треугольники АСД и ВСД. Составим зависимость подобия сторон этих треугольников: СД/АД = ВД/СД. Подставим цифры СД/24=54/СД Решим это уравнение относительно СД СД^2=54*24 СД=корень из 1296 СД=36
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