Найти длину высоты прямоугольного треугольника если длины проекции катетов на гипотенузу равны 24 сантиметра и 54 сантиметра

Гость: Гость:

Пусть дан прямоугольный треугольник АВС с высотой СД. Рассмотрим подобные треугольники АСД и ВСД. Составим зависимость подобия сторон этих треугольников: СД/АД = ВД/СД. Подставим цифры СД/24=54/СД Решим это уравнение относительно СД СД^2=54*24 СД=корень из 1296 СД=36