Найдите значение выражение(a-5)(a+5)-(a+4)^2 при а=0,125
Алгебра
Найдите значение выражение(a-5)(a+5)-(a+4)^2 при а=0,125
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( a - 5)(a+ 5) - ( a + 4)^2 = a^2 - 25 - (a^2 + 8a + 16) = a^2 - 25 - a^2-8a- 16= = - 8a - 41 При a = 0,125: - 8a - 41 = - 8*(0,125) - 41 = - 1 - 41 = - 42 Ответ: - 42.
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