Помогите срочно нужно Плиииииз. Можно ли 2-х рублевыми и 5-ти рублевыми монетами на??рать сумму в 51 рубль? Если можно, то сколько существует способов и какие?
Математика
Помогите срочно нужно Плиииииз. Можно ли 2-х рублевыми и 5-ти рублевыми монетами на??рать сумму в 51 рубль? Если можно, то сколько существует способов и какие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+5+5+2+5+2+5+5+5+2+5+5
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