Помогите срочно нужно Плиииииз. Можно ли 2-х рублевыми и 5-ти рублевыми монетами на??рать сумму в 51 рубль? Если можно, то сколько существует способов и какие?

Математика

Помогите срочно нужно Плиииииз. Можно ли 2-х рублевыми и 5-ти рублевыми монетами на??рать сумму в 51 рубль? Если можно, то сколько существует способов и какие?

Автор: Гость