Помогите СРОЧНО!! Перевести с русского на английский 11 предложений: 1. Люди в Европе не всегда умели пользоваться вилками. 2. Китай часто называют "землёй изобретений". 3. Англичанин Томас любил Италию и записывал все, ...

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Помогите СРОЧНО!! Перевести с русского на английский 11 предложений: 1. Люди в Европе не всегда умели пользоваться вилками. 2. Китай часто называют "землёй изобретений". 3. Англичанин Томас любил Италию и записывал все, что ему было интересно. 4. Как только томас прибыл в англию, он дал званный ужин, чтобы показать вилки своим друзьям. 5. Все удивились, когда он стал есть мясо вилкой. 6. Друзья томаса говорили, что вилки были очень неудобные. 7. Он сказал, что в Италии кушать мясо было не принято, так как у людей не всегда были чистые руки. 8. Самым простым китайским изобретением была тележка. 9. Он захотел продемонстрировать, как легко и просто было пользоваться вилкой, но не смог. 10. Многие древние изобретения и сейчас очень популярны. 11. В Юго-восточной Азии люди не используют вилки для еды, они пользуются палочками и считают их более удобными

Автор: Гость