Помогите срочно!!! ПЛИС!!!! напишите хотя бы 3! мне хватит! даю 30 баллов. закончите предложение: 1)если люди больше будут думать об экологии...... 2) мы не будем иметь никакой нехватки пищи..... 3) ........ когда мы решили эт...
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Помогите срочно!!! ПЛИС!!!! напишите хотя бы 3! мне хватит! даю 30 баллов. закончите предложение: 1)если люди больше будут думать об экологии...... 2) мы не будем иметь никакой нехватки пищи..... 3) ........ когда мы решили эту проблему. 4) ...... если мы будем использовать фильтры 5) Мы должны выжить, если......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)... ,то планета вздохнёт с лёгкостью 2)... ,если приложим усилия 3)все улыбнулись ... 4)вода станет чище ... 5)... это случится ,то наши предки сохранят нас в своей памяти
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