Помогите срочно!!! ПЛИС!!!! напишите хотя бы 3! мне хватит! даю 30 баллов. закончите предложение: 1)если люди больше будут думать об экологии...... 2) мы не будем иметь никакой нехватки пищи..... 3) ........ когда мы решили эт...

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Помогите срочно!!! ПЛИС!!!! напишите хотя бы 3! мне хватит! даю 30 баллов. закончите предложение: 1)если люди больше будут думать об экологии...... 2) мы не будем иметь никакой нехватки пищи..... 3) ........ когда мы решили эту проблему. 4) ...... если мы будем использовать фильтры 5) Мы должны выжить, если......

Автор: Гость