ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Построить треугольник и провести биссектрисы трех углов. (Желательно фотку, как вы выполняли задание)
Геометрия
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Построить треугольник и провести биссектрисы трех углов. (Желательно фотку, как вы выполняли задание)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биссектриса делит угол пополам. Этапы решения: 1. Чертишь треугольник 2. Транспортиром находишь середину каждого угла. 3. Через эту середину проводишь прямую.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Русский язык
Окружающий мир
Английский язык