ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Построить треугольник и провести биссектрисы трех углов. (Желательно фотку, как вы выполняли задание)

Геометрия

ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Построить треугольник и провести биссектрисы трех углов. (Желательно фотку, как вы выполняли задание)

Автор: Гость