ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Построить треугольник и провести биссектрисы трех углов. (Желательно фотку, как вы выполняли задание)

Геометрия
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Построить треугольник и провести биссектрисы трех углов. (Желательно фотку, как вы выполняли задание)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биссектриса делит угол пополам. Этапы решения: 1. Чертишь треугольник 2. Транспортиром находишь середину каждого угла. 3. Через эту середину проводишь прямую.
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