ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА! ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ РАСПРЕДЕЛИВ СИНОНИМИЧНЫЕ РЯДЫ ПО ГРУППАМ! ( НЕЙТРАЛЬНЫЕ, КНИЖНЫЕ, РАЗГОВОРНЫЕ, ПРОСТОРЕЧНЫЕ) Глаза-очи-гляделки..., бранить-костерить-чехвостить, браниться-ругаться-чертыхаться...,...
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ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА! ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ РАСПРЕДЕЛИВ СИНОНИМИЧНЫЕ РЯДЫ ПО ГРУППАМ! ( НЕЙТРАЛЬНЫЕ, КНИЖНЫЕ, РАЗГОВОРНЫЕ, ПРОСТОРЕЧНЫЕ) Глаза-очи-гляделки..., бранить-костерить-чехвостить, браниться-ругаться-чертыхаться..., вздор-чепуха-галиматься..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нейтральные- глаза, ругаться,бранить,ругаться книжные-очи,костерить, браниться, вздор разговорные-гляделки, чехвостить, чертыхаться,галиматья
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