D = 32 - 4 ∙ 1 ∙ (-180) = 9 + 720 = 729 = 272. x1 = (-3-27)/2 lt; 0. (сделайте пожалуйста полностью уравнение
Математика
D = 32 - 4 ∙ 1 ∙ (-180) = 9 + 720 = 729 = 272. x1 = (-3-27)/2 lt; 0. (сделайте пожалуйста полностью уравнение
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