Решите пожалуйстааа очень надо

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За Х мы примем красные. Синие в два раза больше красных это будет 2Х. Зеленые в три раза больше синих это значит будет 6Х. Желтых на 10 меньше чем зеленых это значит будет 6Х - 10. И все это в сумме дает 125. Теперь составляем выражение. Х +2Х +6Х+(6Х - 10) = 125 9Х + (6Х - 10) =125 15Х= 125+10 15Х =135 Х=9 значит красных 9, синих 18, зеленых 54, желтых 44